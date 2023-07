‘Tadej Pogacar gaat bepalen wie bolletjestrui wint’

Etappe negentien van de Tour de France 2023 beloofde vuurwerk en dat kregen we ook. Er werd slag om slinger gedemarreerd en uiteindelijk werd door toedoen van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel de boel na de tussensprint nog eens opgestookt. Uiteindelijk was het Matej Mohorič die de zege greep, na millimetersprint met Kasper Asgreen. Dat een een uitgebreide vooruitblik op de voorlaatste rit in een nieuwe WielerFlits Update!

Mohorič maakte niet alleen tijdens de rit indruk, maar ook vooral na afloop met zijn flashinterview. “Wat hij daarin zei en ook tegen jou Youri, daarmee stijgt Mohorič toch behoorlijk bij mij in aanzien”, vindt Maxim. “Hij vertelt hij zwaar het is voor een renner om de Tour te rijden, maar ook voor al het personeel rondom de ploegen. Eigenlijk heeft hij volledig gelijk, maar vergeten we dat altijd.” Youri kijkt vooral naar de klasse van de Sloveen. “Mohorič kan heel veel heel goed, maar behalve dalen niets uitstekend. Ik vind dat-ie al jaren tot de beste tien renners ter wereld behoort.”

Beide mannen kijken ook vooral uit naar de voorlaatste etappe van Belfort naar Fellering, vlak na de beklimming van Le Markstein. De rit is slechts 133 kilometer lang en daarin heeft de Tourorganisatie zes beklimmingen gestopt. Vooral de laatste twee (Petit Ballon en Col du Platzenwasel) van eerste categorie liegen er niet om. “Ook dit is weer een rit waarin ze vanaf het begin oorlog gaan maken. Het is voor heel veel renners de laatste kans en misschien heeft zelfs geletruidrager Jonas Vingegaard wel zijn zinnen gezet op een etappezege met bergop aankomst.”

Dat zou slechts nieuws betekenen voor Giulio Ciccone. De Italiaanse klimmer van Lidl-Trek draagt nu nog de bolletjes trui, maar binnen zeven punten staan Vingegaard en ook Felix Gall. Ciccone vreest vooral die laatste. “Eigenlijk heeft Tadej Pogačar daarvoor de sleutel in handen, want hij heeft aangekondigd er nog wat van te willen maken”, zegt Maxim. “Als hij iets wil, moet hij aan het begin van de Petit Ballon gaan aanvallen”, voegt Youri toe. “Vingegaard zal dan ongetwijfeld volgen en dan moeten Ciccone en ook Gall hopen dat ze al genoeg punten verzameld hebben.”

En verder…

Spreekt Ciccone over het enige klassement dat nog openligt, waarbij hij succeswensen krijgt van Wout Poels. Daarnaast is Mohorič – die het WK over twee weken overigens overslaat – lang aan het woord over de opofferingen die hij maakt en over hoe zwaar profwielrennen anno 2023 is. Ook komt Jasper Philipsen voorbij, die mathematisch zeker is van de groene trui. Tot slot komt er nog een reportage voorbij over bijzondere startplaatsen in de Tour. Want wat onthouden renners daar eigenlijk zelf van? Dat zie je in een spiksplinternieuwe aflevering van de WielerFlits Update!

Ook te beluisteren als podcast in je favoriete app, of gewoon hieronder via WielerFlits.

