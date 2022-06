Tadej Pogacar en Rafal Majka spelen steen, papier, schaar voor de etappezege

Tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogačar en Rafał Majka, zijn Poolse ploegmaat bij UAE Emirates, heersen in de Ronde van Slovenië. Het duo reed in de vierde etappe niet voor het eerst samen weg bij de tegenstand en uiteindelijk mocht Majka de zege pakken… nadat hij een spelletje steen, papier, schaar had gewonnen van zijn ploeggenoot.

Pogačar in de groene leiderstrui en Majka (in de rode trui van het puntenklassement) reden op de slotklim naar skigebied Velika Planina weg bij de concurrentie en legden de laatste vijf kilometer naar de finish samen af. Het duo van UAE Emirates maakte er een koppeltijdrit van en pakte zo’n veertig seconden voorsprong. Daarmee was het verschil met de rest gemaakt.

Uiteindelijk moest de etappewinnaar nog worden bepaald en daar hadden Pogačar en Majka een originele oplossing voor: een spelletje steen, papier, schaar in de laatste 50 meter moest bepalen wie de rit mocht winnen. Majka won het potje en mocht de zege op zijn naam schrijven. Pogačar kwam als tweede over de finish en hield de groene trui.

“Ik ben zo blij met de overwinning”, vertelde Majka naderhand. “Ik moet Tadej en de hele ploeg bedanken. Op de laatste klim wisten we dat Tadej beter was dan iedereen, maar hij gunde me toch de etappezege. Ik ben zo blij en de ploeg werkt zo goed samen. We leiden het klassement, we proberen alles te winnen. Dit is goed voor de Tour de France.”