Tadej Pogacar en Matteo Trentin kopstukken bij UAE Emirates in Ronde van Vlaanderen

Tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogačar is samen met Matteo Trentin de kopman bij UAE Emirates voor de Ronde van Vlaanderen. Pogačar gaat op voor zijn eerste deelname, voor Trentin wordt het zijn tiende optreden. De ervaren Italiaan krijgt dan ook de rol van wegkapitein voor de ruim 270 kilometer lange klassieker.

Pogačar rijdt woensdag als voorbereiding op De Ronde eerst nog Dwars door Vlaanderen, waar hij ondertussen op verkenning is geweest. “Ik heb er echt naar uitgekeken om naar Vlaanderen te komen”, vertelt hij op de website van zijn ploeg. “De geschiedenis en passie voor wielrennen in België is uniek en ik kan niet wachten om daar deel van uit te maken”, aldus de 23-jarige Sloveen die vier jaar geleden al wel een keer vijftiende was in de Ronde van Vlaanderen voor beloften.

Hij hoopt zondag met zijn ploeg van voren mee te kunnen doen. “De vorm is goed, maar ik maak me geen illusies over de kasseien: ik weet dat dit een ander soort koers is dan normaal, maar ik zal proberen alles in me op te nemen en er zoveel mogelijk van te genieten. Matteo kent deze klassieke koersen als geen ander, dus we zullen zeker een beroep doen op zijn ervaring. Het is een beetje een stap in het onbekende, maar wel eentje waar ik heel veel zin in heb.”

‘Ik twijfel er niet aan dat Tadej sterk zal zijn’

Trentin laat weten dat hij nog steeds naar zijn topvorm toe aan het groeien is, nadat hij in Parijs-Nice hard ten val was gekomen. “Ik ben echter optimistisch voor Vlaanderen. Ik ken de koers goed en dat telt zwaar in de klassiekers. Ik denk dat Tadej hier ook goed kan presteren. Het is een andere manier van koersen maar hij kan zich goed aanpassen. Het is een plezier om met hem te rijden en ik twijfel er niet aan dat hij sterk zal zijn.”

Verder bestaat de selectie voor de Ronde van Vlaanderen uit de Deense tijdrijder Mikkel Bjerg, de Fransman Alexys Brunel, de Portugese baan- en wegwielrenner Rui Oliveira, de Noor Vegard Stake Laengen en de Italiaan Oliviero Troia. Volgens Trentin verschijnt daarmee een ploeg aan de start die in staat moet zijn om ‘goede dingen te doen’. “Hopelijk kunnen we zo veel mogelijk jongens diep in de finale krijgen, dan is alles mogelijk.”

Selectie UAE Emirates voor Ronde van Vlaanderen (3 april)

Mikkel Bjerg

Alexys Brunel

Matteo Trentin

Rui Oliveira

Tadej Pogačar

Vegard Stake Laengen

Oliviero Troia