Tadej Pogacar: “Dit was een goede warming-up voor morgen” dinsdag 15 september 2020 om 19:12

Tadej Pogačar probeerde in de finale nog enkele seconden te pakken op zijn landgenoot en geletruidrager Primož Roglič, maar beschikte wellicht niet over zijn allerbeste benen. “Ik had vandaag niet heel veel explosiviteit in mijn benen, maar dit is hoe dan ook een goede warming-up voor morgen.”

De kopman van UAE Emirates kwam uiteindelijk als tweede klassementsrenner over de streep in Villard-de-Lans, achter Miguel Ángel López en voor Roglič. In het klassement blijft het verschil tussen de Sloveense kemphanen veertig seconden. Pogačar was na de finish al bezig met de etappe van morgen.

De renners krijgen woensdag met de Col de la Madeleine en de slotklim naar de Col de la Loze twee heuse Alpenreuzen voorgeschoteld. Pogačar over de misschien wel allesbeslissende etappe in deze Tour: “Er zullen morgen ongetwijfeld verschillen ontstaan. Het klassement gaat op de schop, daar ben ik zeker van.”

Over Col de la Loze: “Een van de zwaarste beklimmingen”

“De Col de la Loze is een van de zwaarste beklimmingen die ik ooit heb gedaan. Als je te vroeg gaat, is de kans groot dat je jezelf volledig opblaast. Het is afwachten hoe de andere renners zich voelen op de Col de la Loze. In de slotkilometers gaan we zien wie de benen heeft. De renners zijn nu al uitgeput, maar ik hoop nog iets in de tank te hebben.”