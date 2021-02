Tadej Pogačar dicht bij eindzege UAE Tour: “Morgen gewoon de rit uitrijden”

Nog een etappe is Tadej Pogačar verwijderd van de eindoverwinning in de UAE Tour. Na weer een nerveuze dag kwam de klassementsaanvoerder in de massasprint van de zesde etappe midden in het peloton over de finish.

“Ik ben echt blij met hoe het vandaag is verlopen”, liet Pogačar na afloop van de etappe via zijn ploeg UAE Emirates weten. “Halfkoers was het erg hectisch met de zijwind. Gelukkig konden we allemaal bij elkaar blijven en werd het een sprint. Hopelijk is het morgen een vergelijkbare dag.”

Een dag na de aankomst op Jebel Jais was de 22-jarige Sloveen tevreden over zijn vorm. “Ik voel me vrij goed na de inspanningen van gisteren. Ik maak me geen zorgen over mijn vorm, wel ben ik wat bang voor pech. Ik wil morgen alle stress vermijden en gewoon de wedstrijd uitrijden.”

Morgen eindigt de UAE Tour met een vlakke etappe over 147 kilometer van Yas Island naar Abu Dhabi-stad.