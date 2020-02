Tadej Pogacar: “De UAE Tour is nog niet beslist” dinsdag 25 februari 2020 om 18:15

Tadej Pogačar blijft strijdvaardig na de eerste bergrit in de UAE Tour. De Sloveense klimmer kwam als tweede boven op Jebel Hafeet, maar moest wel meer dan één minuut toegeven op Adam Yates. “We krijgen nog één bergrit en een mogelijke waaieretappe. De ronde is nog niet beslist”, aldus Pogačar.

De 21-jarige Pogačar begon na zijn eindzege in de Ronde van Valencia als topfavoriet aan de UAE Tour, maar het was Adam Yates die op indrukwekkende wijze wegreed van zijn concurrenten op de ruim tien kilometer lange slotklim. De Sloveense kopman van UAE Emirates ging nog wel in de achtervolging, maar zag Yates alleen maar verder uitlopen.

Toch weigert Pogačar na de eerste krachtmeting bergop de handdoek te gooien. “Er zijn nog altijd vier etappes in deze UAE Tour en we hebben een sterke ploeg. We gaan zeker nog iets proberen. Het was vandaag echt enorm heet, maar ik reed een erg goede slotklim. Ik ben blij met mijn prestatie.”