Tadej Pogacar blijft strijdvaardig: “Ik wil revanche, de Tour is nog niet gedaan!”

Tadej Pogacar heeft in de elfde etappe van de Tour de France bijna drie minuten verloren op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Pogacar kraakte volledig op de slotklim en kwam uiteindelijk als zevende over de streep. “Ik weet niet wat er gebeurd is, ik voelde me nog altijd heel goed op de Galibier.”

“Ik ben heel de dag bestookt door aanvallen van Jumbo-Visma, ze hebben het ploegenspel goed gespeeld vandaag”, zei de Sloveen in het flashinterview na de finish. “Tactisch gezien hebben ze een heel goede koers gereden vandaag. Het was moeilijk voor ons om te controleren vandaag, we waren niet meer met veel renners over.”

Tot aan de laatste klim van de dag was er geen vuiltje aan de lucht voor Pogacar. De Sloveen leek elke aanval goed te counteren en na enkele kilometers klimmen had hij zelfs een ploegmaat meer dan Vingegaard. “Ik weet niet wat er dan opeens gebeurde. Ik had het echt lastig, ik had gewoon geen goede benen meer. Het was voor mij echt afzien tot aan de finish. Het was niet mijn beste dag.”

In het algemeen klassement volgt de 23-jarige renner van UAE Emirates, als derde, op 2 minuten en 22 seconden op Vingegaard. “We zullen morgen zien, maar ik wil revanche. Vingegaard neemt vandaag drie minuten, maar misschien ben ik het morgen die drie minuten pakt. De Tour is nog niet gedaan! Ik wil koersen en zonder spijt Parijs bereiken.” Verder vertelde Pogacar ook nog het volgende aan FranceTV: “Ik ga aanvallen morgen!”

