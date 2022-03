Tadej Pogacar blijft maar winnen: “Onverslaanbaar? Dat zou ik niet zeggen”

We zijn nog maar in maart en Tadej Pogačar heeft al zes seizoenszeges op zak. De Sloveen kwam de slotetappe van Tirreno-Adriatico zonder kleerscheuren door en mag zich opnieuw eindwinnaar noemen van de Italiaanse rittenkoers.

Na afloop werd Pogačar gevraagd of hij op dit moment onverslaanbaar is. “Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar voor nu gaat het goed. Ik ben heel erg blij met deze tweede eindzege. Het is altijd mooi als je een koers wint. Ik kijk nu al uit naar de komende wedstrijden en uitdagingen.” De volgende uitdaging voor de renner van UAE Emirates volgt aankomende zaterdag, als Milaan-San Remo op het programma staat.

In de slotetappe van Tirreno-Adriatico, van en naar San Benedetto del Tronto, was het aan de sprinters en kon Pogačar zich wat wegsteken. “Het ging er vandaag vrij relaxed aan toe. Zeker in vergelijking met de voorgaande dagen. Het was vandaag ook niet zo koud. Op het einde was het wel redelijk nerveus, maar het was voor ons een goede dag. Ik heb van de rit genoten, al moest ik wel gefocust blijven. Het is immers pas voorbij als je over de streep bent.”

De nog altijd maar 23-jarige coureur van UAE Emirates, eerder dit jaar al winnaar van de UAE Tour en Strade Bianche, werd op het eindpodium vergezeld door Jonas Vingegaard en Mikel Landa.