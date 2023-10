zaterdag 7 oktober 2023 om 17:02

Winnende Tadej Pogacar vocht tegen de krampen: “Ik dacht even: het is klaar”

Tadej Pogacar mag zich inmiddels wel ‘mister Il Lombardia’ noemen. De Sloveen won vandaag voor een derde opeenvolgende keer de Italiaanse klassieker, en dit deed hij voor het eerst na een solo. “Al dacht ik na mijn krampaanval wel: het is klaar”, vertelde de winnaar na afloop in het flashinterview.

De koers spatte volledig uiteen op de flanken van de Passo di Ganda, met dank ook aan Tadej Pogacar. De 25-jarige coureur van UAE Emirates trok op deze klim ten aanval, maar slaagde er niet in om zijn concurrenten bergop overboord te gooien. “Ik probeerde het wel op de klim, maar Aleksandr Vlasov was bergop vandaag een van de sterkste renners. Ik wilde eigenlijk met z’n tweeën naar de finish rijden, daar hoopte ik toch op.”

De twee renners kregen vlak voor de top echter weer het gezelschap van enkele concurrenten, waaronder Primoz Roglic. En dus veranderde Pogacar het geweer maar van schouder, en reed hij in zijn eentje weg in de afdaling van de Passo di Ganda. “Ik kende de afdaling veel beter dan twee jaar geleden. Toen was het een ramp, nu verliep de afdaling veel beter. Ik had plots een gat.”

Pogacar bleek vertrokken en soleerde vervolgens naar de finish en zijn derde overwinning in Il Lombardia, al liep het zeker niet van een leien dakje. “Het klopt inderdaad dat ik last kreeg van krampen. Eerst in mijn rechterbeen, toen in mijn linkerbeen. Ik dacht even: het is klaar. Maar ik kon gelukkig blijven doorfietsen. Ik nam wel bewust wat gas terug en probeerde wat aerodynamischer op de fiets te zitten.”

“Ik wilde mezelf zo wat sparen voor dat laatste klimmetje. Ik hoopte verder op een niet al te goede samenwerking in de achtervolgende groep en dat bleek ook het geval, aangezien ik alsnog verder wist uit te lopen. Om hier nu een derde keer te winnen, en een tweede keer hier in Bergamo… Het is echt een droom om solo aan te komen. Ik heb ook echt genoten van de laatste kilometers, ook al waren ze loodzwaar.”