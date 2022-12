Tadej Pogacar bevestigt deelname aan Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn gewaarschuwd: Tadej Pogačar zal ook volgend jaar weer aan de start verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft de veelzijdige Sloveen, die momenteel in Spanje verblijft voor een trainingsstage, vandaag laten weten op een persmoment.

In 2022 maakte Pogačar zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. En hoe. Hoewel hij uiteindelijk genoegen moest nemen met een vierde plaats, was de tweevoudige Tourwinnaar de grote smaakmaker van de wedstrijd. De Sloveen reed samen met de uiteindelijke winnaar Mathieu van der Poel naar de finish in Oudenaarde, maar Pogačar viel na een knotsgekke laatste kilometer alsnog naast het podium.

Dwars door Vlaanderen als laatste test

Dit tot ongenoegen van Pogačar, die volgend jaar hoopt op een betere afloop in Vlaanderens Mooiste. “De Ronde van Vlaanderen wordt één van mijn grote doelen van het voorjaar”, citeert Het Nieuwsblad. In aanloop naar de Ronde zal hij – net als dit jaar – ook starten in Dwars door Vlaanderen.

In de zomer richt de nog altijd maar 24-jarige Sloveen zich weer op de Tour de France. Ook in de Franse ronde heeft hij wat goed te maken, nadat hij in de voorbije Tour zijn meerdere moest erkennen in Jonas Vingegaard.