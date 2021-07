Tadej Pogacar behoudt gele trui: “Ik ga vanaf nu wat defensiever koersen”

Tadej Pogačar moest in het begin nog even oppassen voor waaiers, maar de geletruidrager kende uiteindelijk een zorgeloze dag op weg naar Nîmes. “Hoe ik me voel na de Ventoux-etappe? Best wel goed, eigenlijk. Ik kan niet wachten op de volgende etappe”, reageerde Pogačar in het flashinterview.

De Sloveense klassementsleider liet zijn ploeggenoten van UAE Emirates de hele dag op kop rijden, maar de WorldTour-formatie gaf wel een vrijgeleide aan een omvangrijke kopgroep met daarin ritwinnaar Nils Politt. “Ik ben blij met het gevoel op de fiets. Zelfs op de momenten dat het volle bak koers was, voelde ik me goed. De eerste kilometers waren hectisch, maar we zaten goed van voren.”

“De hele ploeg reed een goede etappe. Na het waaiergeweld was het meer relaxed in het peloton. We hebben daarna nog wel op kop gereden en energie verbruikt, maar het was een goede dag”, aldus Pogačar, die nog negen etappes moet overleven om te worden gekroond tot eindwinnaar van de Tour de France 2021.

Toch wil Pogačar nog niet te veel op de zaken vooruitlopen. “Ik zal de komende etappes wat defensiever koersen. We zagen woensdag dat er veel goede renners zijn in deze Tour. Er kan van alles gebeuren in warme omstandigheden. Ook ik kan afzien. We bekijken het dag per dag. De voorsprong is nu groot genoeg en ik maak me dan ook geen zorgen, maar je weet het in de Tour maar nooit.”