Tadej Pogacar ambitieus voor Amstel Gold Race: “Nog honger na Vlaanderen”

Tadej Pogacar had dit voorjaar één groot doel: de Ronde van Vlaanderen winnen. Op een magistrale manier slaagde de Sloveen in die missie. Vanaf de Oude Kwaremont reed hij solo naar de zege in Oudenaarde. Toch is zijn honger in dit klassieke voorjaar nog niet gestild. Dat vertelt hij in een interview met WielerFlits twee dagen voor de Amstel Gold Race.

In zijn hotel voorbij Lanaken op een steenworp van startplaats Maastricht heeft Pogacar alle rust gevonden. Een klein half uur maakt de beste wielrenner van deze generatie tijd vrij voor een interview. Morgen verschijnt op WielerFlits zijn verhaal over de Amstel Gold Race, terwijl hij voor het zomernummer van RIDE Magazine dieper ingaat over zijn persoonlijke leven als topwielrenner.

In de ochtenduren heeft Pogacar de laatste 75 kilometer van de Amstel Gold Race verkend. Vraag hem echter naar de bepaalde klimmen, dan weet hij ze nog niet allemaal op een rij te zetten. Ja, dat de Keutenberg de steilste is, dat weet hij. En de Cauberg in Valkenburg is natuurlijk ook bekend. “De laatste klim is dat niet de Bemelerberg?”, zo toont hij met een vragende toon toch enige parcourskennis.

Een favoriete heuvelrug in het Limburgse heuvellandschap heeft de kopman van UAE Emirates nog niet. Waar in de Ronde van Vlaanderen de Oude Kwaremont ‘zijn’ helling is, kan hij ondanks een eerder optreden in de Amstel Gold Race in 2019 en de huidige verkenning niet een bepaalde klim aanduiden. “Misschien zondagavond na de finish van de wedstrijd. Het zijn hier zoveel verschillende hellingen en ze lijken ook nog eens veel op elkaar.”

Na zijn zege in Vlaanderen kon Pogacar zich in de afgelopen anderhalve week in Monaco weer focussen op de drie heuvelklassiekers waarmee hij dit voorjaar afsluit. “De honger is er nog steeds. Ik heb een paar goede trainingen in Monaco gedaan en voel dat de conditie van de afgelopen weken nog niet is verdwenen. Ik heb zin in de Amstel Gold Race en kijk er echt naar uit. Het zal niet eenvoudig zijn om deze wedstrijd te winnen, maar we starten met ambities. Ik wil sowieso de focus houden tot en met Luik-Bastenaken-Luik.”

Morgen verschijnt op WielerFlits het hele interview met Tadej Pogacar.