Tadej Pogacar: “Alles gegeven om de ploeg terug te betalen voor het geweldige werk”

Tadej Pogačar was op de afspraak in de Ronde van Slovenië, waar hij terugkeerde in koers na een trainingsperiode van twee maanden. De Sloveense kopman van UAE Emirates won twee etappes en volgde zichzelf op als eindwinnaar in zijn thuisronde.

Pogačar begon gisteren aan de slotetappe met het doel om de groene leiderstrui te verdedigen, maar aan het eind van de dag werd hij gehuldigd als ritwinnaar, winnaar van het eindklassement en winnaar van het puntenklassement. Eerder won hij ook al de derde rit naar Celje en werd hij tweede in de vierde rit naar Velika Planina.

“Op de slotklim voelde ik me goed. Bahrain Victorious haalde het tempo flink omhoog, ze vielen aan zoals ze altijd doen. Ik ging in de tegenaanval en probeerde zo snel mogelijk de top van de klim te bereiken. In de afdaling probeerde ik niet te veel risico’s te nemen”, blikte de Sloveense kopman van UAE Emirates terug.

“Uiteindelijk reden we met z’n drieën aan de leiding, Rafa (Majka, red.), Mohorič en ik. In de sprint heb ik het beste van mezelf gegeven, om de hele ploeg met een succes terug te betalen voor het geweldige werk dat de hele week is verricht”, aldus Pogačar, die toewerkt naar de Tour de France waar hij opgaat voor een derde eindzege op rij.