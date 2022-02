Tadej Pogacar 4e in tijdrit UAE Tour: “Het ziet er goed uit voor de komende dagen”

Tadej Pogačar heeft in de individuele tijdrit van de UAE Tour bewezen dat hij in orde is, nadat hij in de voorbereiding kampte met symptomen van het coronavirus. De Sloveen klokte de vierde tijd en bleef zo in de race voor een tweede eindzege op rij in de zevendaagse etappekoers.

De parcoursbouwers hadden een zeer snel parcours uitgetekend voor de derde etappe, dat alleen door een U-bocht halverwege werd onderbroken. “Het was een heel snel parcours. Het ging aan een moordend tempo – veel sneller kon niet”, blikte Pogačar (UAE Emirates) na afloop terug. “De terugweg ging op pure kracht. Ik deed zoals altijd mijn best en ik ben blij dat het een goede tijd was. Het ziet er goed uit voor morgen en de volgende dagen.”

De Sloveen was niet de enige renner van de ploeg die kort finishte, want João Almeida reed naar de vijfde plaats en Mikkel Bjerg werd zesde. “Iedereen is super goed. Het is fantastisch. Ik ben super blij voor João en Mikkel dat ze daar in de top staan. We zijn echt gefocust en echt goed in deze wedstrijd. We zijn allemaal in goede vorm.”