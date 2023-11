Youri IJnsen • vrijdag 10 november 2023 om 16:47

Taco van der Hoorn tast in het duister over terugkeer

Een akelige valpartij in de Ronde van Vlaanderen hielp het seizoen 2023 van Taco van der Hoorn volledig om zeep. Hij koerste heel het jaar niet meer en kan op dit moment nog altijd niet voluit trainen. “Ik probeer de dagen een beetje goed door te komen, maar het gaat naar omstandigheden oké”, vertelt hij aan WielerFlits.

De 29-jarige Zuid-Hollander hield een hersenschudding over aan die val, iets dat hem eind 2017 ook al eens overkwam. “Het laatste dat nu nog niet heel goed gaat, is inspanning”, vertelt hij. “Mijn artsen hebben er vertrouwen in dat dit weer helemaal geneest. Dat komt omdat de rest ook helemaal is hersteld, de factoren waar ik last van had. Maar wanneer het stukje inspanning is genezen, dat kunnen de artsen me lastig vertellen. Het kan een paar weken zijn, maar evengoed een paar maanden. Dat maakt het… Die onzekerheid is niet het leukste plezier om te hebben.”

“Ook in 2018 duurde het stukje inspanning het langst. Maar toen ik op een bepaald punt een uurtje buiten kon fietsen, met een klein beetje intensiteit, was ik ook zo weer de oude. Alleen nu is het zo dat zodra mijn hartslag en de bloeddruk omhoog gaan, dat hetgeen is dat de meeste klachten veroorzaakt. De meeste disregulatie komt door die doorbloeding in mijn hoofd. Het is dus ook logisch dat als je doorbloeding omhoog gaat, dat je daar ook meer last van krijgt. In dat opzicht zit ik nu een beetje in dezelfde fase als waar ik in 2018 in zat. Het is een kwestie van heel langzaam uitproberen en heel langzaam je hoofd weer te laten wennen aan die inspanningen.”

Lees zaterdag in een uitgebreid interview meer over de fysieke en mentale uitdagingen waarmee Van der Hoorn te maken heeft op WielerFlits.