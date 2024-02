dinsdag 13 februari 2024 om 12:36

Taco van der Hoorn nog niet klaar voor comeback: “Vraagtekens zorgen soms voor frustratie”

We zullen Taco van der Hoorn voorlopig nog niet in het peloton zien. De 30-jarige Nederlander, die in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar ten val kwam en daarbij een zware hersenschudding opliep, maakt gestaag progressie, maar kan nog niet koersen. Het is nog onduidelijk wanneer hij zijn rentree zal kunnen maken.

De vooruitgang van Van der Hoorn wordt soms afgeremd door effecten die gelinkt worden aan de heftigheid van zijn hersenschudding, valt te lezen op de site van Intermarché-Wanty. De medische staf van het WorldTeam en experts van buiten af staan hem bij in de revalidatie. Die revalidatie is dus nog niet zo ver gevorderd dat hij weer terug kan keren in het peloton, maar Van der Hoorn is inmiddels wel weer in staat om dagelijks ‘fysieke activiteiten’ te doen.

Ook is de rasaanvaller mee geweest op trainingskamp met Intermarché-Wanty. Hij trainde daar apart van de groep, omdat hij de hoge trainingsstress anders niet zou kunnen verwerken. Wel fietste hij met de ploegleiders, woonde hij feedbacksessies met de technische sponsoren van het team bij en was hij aanwezig bij de ploegenpresentatie. Hoewel het onduidelijk blijft wanneer hij zijn comeback kan maken, is Van der Hoorn optimistisch door de vooruitgang van de afgelopen maanden.

Taco van der Hoorn: “Geen duidelijkheid over de duur van mijn afwezigheid”

“Ik was heel blij dat ik me voor het eerst sinds mijn val bij het team aan kon sluiten”, zegt Van der Hoorn. “Dat ik weer herenigd werd met de staf en renners, die zich allen voorbereidden op het seizoen 2024. Dat seizoen start helaas zonder mij door de gevolgen van mijn hersenschudding. De laatste maanden wisselden hoop en twijfels zich af, met soms een snelle vooruitgang, maar ook weken waarin ik af moest zien en tot rust werd gedwongen.”

“Nu kan ik elke dag fysieke activiteiten doen en korte fietsritten op regelmatige basis. Ik volg het advies van de dokters precies, zodat mijn herstel versneld wordt. Op dit moment heb ik geen duidelijkheid over de duur van mijn afwezigheid. We moeten de fysieke capaciteiten herstellen, zodat ze stabiel genoeg zijn voor een grote hoeveelheid trainingsarbeid. De vraagtekens zorgen soms voor frustraties, maar ik probeer me te focussen op de bemoedigende aspecten en de positieve ontwikkeling op de lange termijn. Ondertussen probeer ik me zo nuttig mogelijk te maken voor het team door in contact te blijven met de technische partners.”