Taco van der Hoorn na tweede plaats: “Zo’n kans komt misschien nooit meer”

Even leek het erop dat Taco van der Hoorn de kasseienetappe in de Tour de France 2022 ging winnen, tot Simon Clarke zijn wiel net iets eerder over de streep drukte. Een baalmoment voor de Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert. “Misschien komt deze kans nooit meer. Zoveel krijg ik er niet in de Tour”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

“Ik denk niet dat het mijn beste dag ooit was, maar wel goed genoeg om te kunnen winnen. Ik was beter dan gisteren, want na een rustige week ben ik nooit zo goed. Maar nu waren de benen wel goed, de tactiek was goed. Maar het was net niet”, blikt hij terug op zijn vluchtpoging tot in Wallers-Arenberg.

In de finale streed hij met Neilson Powless, Edvald Boasson Hagen en Simon Clarke om de ritzege. Een aanval van Powless op een kilometer van de meet liet hij gaan. “Je speelt alles of niets, de tweede plaats telt niet”, was zijn motto. “Vooral met twee snelle mannen is het niet aan mij om het gat te dichten. Ik heb me rustig gehouden en zat in ideale positie. Echt ideaal.”

Uiteindelijk reed Boasson Hagen het gat met Powless dicht en kwam de ritzege toch in zicht voor Van der Hoorn. “Ik moest gaan toen Clarke bij Edvald bij kwam. Misschien had net iets moeten wachten tot Clarke zijn benen stil had gehouden. Dan had ik met net iets meer snelheid gehad. Ik ging zitten, dat moet je ook nooit doen. Maar achteraf is mooi wonen. En ja… Misschien komt deze kans niet meer. Zoveel krijg ik er niet in de Tour.”