Taco van der Hoorn met snode plannen naar de Tour: “Bedoeling is dat ik ga aanvallen”

Video

Alle consternatie rondom Quinten Hermans ten spijt, maakt Taco van der Hoorn zich komende vrijdag wél op voor zijn debuut in de Tour de France. De 28-jarige Rotterdammer van Intermarché-Wanty-Gobert vindt het bijzonder dat hij aan de start staat van zijn eerste Ronde van Frankrijk. “Ik kijk ernaar uit en de benen zijn ook goed”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Vorig jaar debuteerde Van der Hoorn ook al in de Giro d’Italia en dat luisterde hij na drie dagen al op met een ritzege. “Het plan is om ook nu weer de aanval te gaan zoeken. We hebben een paar kopmannen met Alexander Kristoff en Louis Meintjes. Maar in principe heb ik wel de kans om er zo nu en dan voor te gaan en mijn ritjes uit te zoeken.”

Welke dat zijn, wil hij nog niet kwijt. “Ik heb er wel een paar aangeduid”, lacht hij. “Maar hoe we dat precies gaan invullen, dat moet ik nog met de ploeg overleggen. Wellicht dat zij er iets anders over denken, dat moeten we nog even uitmeten.”