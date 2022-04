Taco van der Hoorn en Intermarché imponeren in Roubaix: “Kroon op het werk”

Video

Taco van der Hoorn en Intermarché-Wanty-Gobert reden zondag een ijzersterke Parijs-Roubaix. Zelf werd de Nederlander zestiende op de wielerbaan, maar het Belgische team had liefst zes man bij de eerste 25 in de uitslag. “We rijden een goed voorjaar en dit is een kroon op het werk”, stelt Van der Hoorn tegen WielerFlits.

Tom Devriendt was de grote verrassing aan de zijde van Intermarché-Wanty-Gobert. Hij schoof mee in een ontsnapping en werd uiteindelijk vierde op het Vélodrome. “Voor de ploeg is het goed en voor die jongens ook fantastisch”, zegt Van der Hoorn, die Adrien Petit ook nog zesde zag worden. “Vierde en zesde is de beste prestatie uit hun carrière, dat is iets om bijzonder trots op te zijn. En we rijden met vijf man bij de eerste twintig, dus we hebben met de ploeg wel goed gereden.”

‘Snelste editie ooit? Ik vond het wel meevallen’

Zelf was Van der Hoorn ook erg attent. “Het ging wel oké. Ik was zelf best wel goed”, legt hij uit. “In het begin had ik wat pech door een fietswissel, maar ik zat daarna mooi mee in de groep met Van der Poel. Daar was ik best verbaasd over. Toen reed ik lek en kreeg ik een neutraal wiel dat kapot was. Ik ben uiteindelijk zestiende, maar voor mijzelf was het wel een dag dat ik top-10 of hoger had kunnen rijden.”

Dat deze Parijs-Roubaix de snelste editie ooit was, had de rasaanvaller niet gemerkt. “Ik vond het wel meevallen”, lacht hij. “Dat komt vooral omdat het nooit stil is gevallen met die grote groepen in het begin. Maar in die eerste stukken tot aan het Bos van Wallers ging het niet super hard, vond ik.”