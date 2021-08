Vuelta 2021:Taaramäe en Bardet betrokken bij massale valpartij in slotfase vijfde rit

De slotfase van de vijfde etappe van de Vuelta 2021 is opgeschrikt door een massale valpartij. Onder meer klassementsleider Rein Taaramäe moest voet aan de grond houden. Ook Romain Bardet kwam ten val. De kopman van Team DSM bleef minutenlang op de grond zitten.

Op ongeveer 11 kilometer van het einde was er midden in het peloton een val, waarbij ongeveer vijftig renners halt moesten houden. Naast Bardet was routinier Mikel Nieve (Team BikeExchange) een van de voornaamste slachtoffers.

Bardet was onder meer gehavend aan zijn rug en zijn knie. Hij vervolgde de koers, maar had meer dan vier minuten achterstand. Klassementsleider Taaramäe verloor minder tijd, maar moest eveneens – zonder ploegmaten – in de achtervolging.

