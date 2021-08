Vuelta 2021: Liveblog – Peloton begonnen aan vlakke vijfde rit, opnieuw Spaans drietal in de aanval woensdag 18 augustus 2021 om 12:00

De vijfde etappe begint in Tarancón en leidt naar Albecete. Het peloton legt vandaag een afstand af van 184 kilometer over vrijwel vlak terrein. Het ziet er naar uit dat de zege weer naar een sprinter gaat. Wordt het twee op een rij voor Fabio Jakobsen?

Vanuit Tarancón gaan de renners in zuidoostelijke richting naar Albacete. Veel uitdaging biedt het parcours niet: over 184 kilometer gaat de weg slechts 600 meter omhoog. Na 131 kilometer passeert het peloton de enige tussensprint van de dag, waar Jakobsen zijn leiding in het puntenklassement kan uitbreiden.

De laatste kilometer is het rechttoe rechtaan naar de finish. Heel wat fameuze sprinters konden een etappe met finish in Albacete in het verleden op hun palmares schrijven: Jean-Paul van Poppel, Laurent Jalabert, Sean Kelly en Alessandro Petacchi. Wie voegt zijn naam toe aan dit illustere rijtje?

Start: 13.13 uur

Finish: tussen 17.18 en 17.42 uur

Afstand: 184,4 kilometer

