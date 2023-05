Taaie Bruno Armirail leider af in Giro d’Italia: “Echt genoten van de roze trui”

Bruno Armirail leefde de laatste dagen op een roze Girowolk, maar zal vandaag in de zeventiende etappe gewoon weer rondkoersen in het tenue van Groupama-FDJ. De Fransman bleek dinsdag, op de flanken van de Monte Bondone, niet in staat om de toppers in het klassement te volgen.

Armirail verkocht zijn huid wel erg duur, maar met nog goed tien kilometer te klimmen ging het licht uit. “Het was een zeer, zeer lastige dag”, blikt de renner op de website van zijn ploeg Groupama-FDJ terug op zijn laatste dag in het roze. “Mijn ploeggenoten hebben echt geweldig werk geleverd. Ik probeerde zo lang mogelijk aan te haken, maar met nog tien kilometer te gaan kon ik niet meer volgen.”

“Ik ben echter wel blij en trots, want de groep bestond toen nog maar uit een twintigtal renners. En dat waren ook nog eens toppers. Het is fijn om zo goed te presteren. Ik heb echt alles gegeven tot aan de finish. Het is de roze trui, je moet jezelf gewoon volledig uit elkaar trekken. Ik kan terugkijken op drie geweldige dagen en twee waanzinnige mooie etappes. Dit is echt wel een kantelpunt in mijn carrière. Ik heb er zeker van genoten, maar de Giro is nog niet voorbij. Er komen nog mooie etappes aan.”

Pinot verliest tijd: “Dit is wel een teleurstelling”

Armirail kwam uiteindelijk als negentiende over de streep, op ruim vier minuten van ritwinnaar João Almeida. Armirails ploeggenoot Thibaut Pinot deed het iets beter, eindigde als zestiende, maar verloor toch ook meer dan drie minuten. “Ik heb het geprobeerd, maar het liep niet naar wens. Ik heb wel alles gegeven, maar er zat niet meer in. Dit is wel een grote teleurstelling, maar er volgen nog twee mooie bergetappes”, houdt Pinot de moed erin.