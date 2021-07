Sylvie Swinkels maakt vier maanden na zware val haar rentree

Goed nieuws voor Sylvie Swinkels. De renster van Parkhotel Valkenburg heeft afgelopen weekend haar rentree gemaakt in het peloton. De 20-jarige renster kwam eind maart zwaar ten val in de Omloop van de Westhoek en reed sindsdien geen koers meer.

Swinkels belandde na de valpartij in de Belgische eendagskoers met een hoofdwond en een sleutelbeenbreuk in het ziekenhuis. Pas halverwege mei kon de Brabantse haar training buiten weer hervatten, maar het herstel duurde langer omdat het lichaam tegenstribbelde. “Er is geduld nodig. Mijn lichaam zegt dat ik moet koersen, maar mijn hoofd nog niet”, zei ze eind juni.

Afgelopen week kwam het verlossende bericht. “De medische staf heeft groen licht gegeven, dus ik kan weer koersen”, schreef ze voor het weekend op social media. In de Belgische nationale wedstrijd in Lierde haalde Swinkels de finish nog niet. Dat deed ze maandag wel in de Kermisronde van Duizel in Noord-Brabant; ze werd twintigste in het door Anouska Koster gewonnen criterium.