Sylvan Adams verdedigt ‘bejaardentehuis’ Israel Premier-Tech: “Maakt me niks uit”

Sylvan Adams vindt de kritiek dat Israel Premier-Tech een ‘bejaardentehuis’ voor profwielrenners is eerlijk, maar de ploegbaas is het er totaal niet mee eens. Adams wijst erop dat Michael Woods en Simon Clarke erin slaagden om op leeftijd nog een rit in de Tour de France te winnen. “Noem ons maar een bejaardentehuis. Het maakt me niks uit.”

“Niet elk talent kan net als Egan Bernal of Tadej Pogacar meteen winnen als neoprof. Daarom hebben wij er destijds voor gekozen om veteranen bij de ploeg te halen die al successen hebben gekend. Chris Froome is daar het schoolvoorbeeld van. Natuurlijk heeft het niet altijd even goed uitgepakt”, vertelt hij bij Cyclingnews.

Adams wijst erop dat Clarke, Woods en Domenico Pozzovivo wel goede resultaten voor de Israëlische ploeg behalen. “Als iemand gewoon levert, wat maakt het dan uit? Geweldig! Als ze net als Woods en Clarke kunnen winnen, dan ben ik helemaal oké met oudere renners.”

“Het mag duidelijk zijn dat Froome niet helemaal heeft uitgepakt zoals we wilden, maar er zat wel een idee achter. Hij was en is een van de beste klassementsrenners van zijn generatie en wij wilden graag een rol spelen in de klassementen.” De komende jaren mag Froome bij het team blijven, gaat Adams verder. De Brit ligt nog tot en met 2025 vast. “Een contract is een commitment dat we hebben gegeven. Daar proberen we niet onderuit te komen.”

Vers bloed

Toch lijkt het erop dat de koers van Israel Premier-Tech iets aan het veranderen is. Afgelopen jaar werden onder meer Derek Gee en Marco Frigo bij de ploeg gehaald, woensdag werd de transfer van Ethan Vernon aangekondigd.

“En er komen nog meer namen. Ik denk dat we echt nog indruk zullen maken met onze transfers”, eindigt Adams.