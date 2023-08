Kersverse wereldkampioen afvalkoers vertrekt naar Israel Premier-Tech

Ethan Vernon verlaat Soudal-Quick Step voor Israel Premier-Tech. De Brit heeft een contract voor drie seizoen getekend bij de ploeg van Sylvan Adams.

De 22-jarige Vernon kroonde zich deze week nog tot wereldkampioen op de afvalkoers. De Brit bleek in de finale oppermachtig en hield Dylan Bibic en Elia Viviani van het goud af. Op de weg won Vernon dit jaar een rit in de Ronde van Romandië.

“Mijn doel is om een van de beste sprinters ter wereld te worden”, vertelt de Brit in een persbericht. “Ook wil ik mezelf onderscheiden van de pure sprinters in lastigere wedstrijden. Ik geloof dat ik met de steun van Israel-Premier Tech deze droom kan najagen.”

“De kleine details bij deze ploeg zijn erg indrukwekkend en ik geloof er echt in dat zowel ik als individu als Israel Premier-Tech een aantal heel succesvolle jaren tegemoet gaat”, aldus Vernon.

