Sweeck, Vanthourenhout en Iserbyt: “Misschien kunnen we Mathieu van der Poel doen panikeren”

Het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide werkt toe naar zijn climax. Zondagmiddag vindt de strijd om de regenboogtrui plaats bij de elite mannen. De verwachte 40.000 toeschouwers hopen op een prachtige tweestrijd tussen kleppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar de strijd om brons is misschien wel even interessant.

Waar Van Aert en Van der Poel het goud en zilver gaan verdelen, zijn er vier crossers die hopen op brons. Lars van der Haar namens Nederland, bij België zijn dat Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Die laatste drie gaven op de persconferentie van de Belgische selectie hun mening over het WK. Ze maken zichzelf geen illusies, maar anderzijds durven ze stiekem te dromen van meer dan alleen die bronzen medaille.

Iserbyt: “Medaille maakt of kraakt seizoen niet”

“Ik maak me geen illusies”, windt Iserbyt er geen doekjes om. “Ik denk niet dat ik zondag kan winnen. Maar brons zou ook mooi zijn, want een podiumplek op een WK is altijd iets speciaals. Ik kijk er alleszins naar uit, de voorbije weken draaide het goed, het zou mooi zijn om een podium te halen. Maar de verschillen tussen mij en andere jongens zoals Laurens (Sweeck, red.) en Michael (Vanthourenhout, red.) zijn niet groot.”

“Als Wout en Mathieu naar elkaar kijken, is er iets mogelijk voor mij. Maar zelfs als ik met hen de laatste ronde in ga, verslaan ze mij altijd in de sprint. Op papier is de wereldtitel mogelijk, maar in realiteit is het een utopie. In eerste instantie mik ik op het podium. Meer dan een derde plek zit er denk ik niet in. Het kan de tweede plaats zijn, maar het is niet dat zo’n medaille een seizoen maakt of kraakt.”

Sweeck: “Alles hangt af van hoe Wout in de koers zit”

Ook Sweeck weet dat hij normaal gezien alleen in aanmerking komt voor brons. “Meer dan dat lijkt me moeilijk haalbaar. Mathieu en Wout steken er met kop en schouders bovenuit. Maar goed, de cross moet nog altijd gereden worden. Maar eigenlijk moet niets meer dit seizoen. Ik heb een paar mooie wedstrijden gewonnen en pak het eindklassement in de Wereldbeker. Een medaille zou mooi zijn, maar gemakkelijk wordt het niet.”

“Alles hangt af van hoe Wout in de wedstrijd zit, hij is sowieso onze sterkste pion. Maar het zou ook kunnen dat Wout en Mathieu niet van elkaar af raken en dat de cross dan een andere wending krijgt. Dat is voor ons het moment om aan te vallen. Ik verwacht in de eerste ronden een peloton, met veel gedrum en akkefietjes. Het zal een kwestie worden van dat te overleven en dan goed in de wedstrijd te zitten.”

Vanthourenhout: “Om die twee te kloppen, moeten alle puzzelstukjes goed vallen”

Vanthourenhout werd deze crosswinter al Europees en Belgisch kampioen. Voor hem hoeft er dan ook niets meer. “Drie truien pakken zou geweldig zijn. Maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Wout en Mathieu steken er toch nog wat bovenuit. Om die twee te kloppen, moeten echt alle puzzelstukjes in elkaar vallen. We moeten eerst en vooral zorgen dat we niet in Wouts weg rijden en hem steunen”, wijst de Belgische kampioen zijn ploeg de weg.

“Maar er zullen ook voor ons mogelijkheden komen, en dan is het aan ons om die te grijpen”, voorspelt Vanthourenhout. “De momenten waarop het stilvalt, daar moeten wij van profiteren. Dat is niet alleen in ons voordeel, maar ook in dat van Wout. Misschien kunnen we Mathieu een beetje doen panikeren als we met drie of vier Belgen samen zijn.” Bij het laatste WK in Hoogerheide werd Vanthourenhout tweede tijdens de U23-cross.