Sweeck passeert Van der Poel op UCI-veldritranglijst

Nu het WK veldrijden geweest is en Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock niet meer in het veld actief zijn, kunnen de ‘fulltime’ crossers in de UCI-veldritranglijst het verschil maken. Zo is Laurens Sweeck na twee zeges de wereldkampioen voorbij in de ranking.

De top-3 is onveranderd gebleven: Toon Aerts leidt met ruim 400 punten voorsprong op Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Daarachter is Sweeck de nieuwe nummer vier. Wereldkampioen Van der Poel is gezakt naar de vijfde plaats. Onderin de top-10 is Corné van Kessel met minimaal verschil Tom Pidcock voorbij.

Bij de vrouwen heeft de top-4 zich helemaal losgeweekt van de rest. Ceylin del Carmen Alvarado leidt met 2932 punten, ruim 400 punten voor wereldkampioene Lucinda Brand. Daarna volgen Annemarie Worst en Denise Betsema met meer dan 2000 punten.

De UCI-veldritranglijst bepaalt de startvolgorde in de aankomende crossen. De komende weken staan nog wedstrijden in Eeklo, Brussel, Sint-Niklaas en Oostmalle op het programma.

UCI-veldritranglijst mannen (na update op 9 februari 2021)

1. Toon Aerts – 2841 punten

2. Eli Iserbyt – 2405 punten

3. Michael Vanthourenhout – 2298 punten

4. Laurens Sweeck – 2235 punten

5. Mathieu van der Poel – 2150 punten

6. Lars van der Haar – 1903 punten

7. Wout van Aert – 1685 punten

8. Quinten Hermans – 1477 punten

9. Corné van Kessel – 1438 punten

10. Tom Pidcock – 1407 punten

UCI-veldritranglijst vrouwen (na update op 9 februari 2021)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 2932 punten

2. Lucinda Brand – 2520 punten

3. Annemarie Worst – 2333 punten

4. Denise Betsema – 2187 punten

5. Clara Honsinger – 1693 punten

6. Maghalie Rochette – 1426 punten

7. Manon Bakker – 1393 punten

7. Yara Kastelijn – 1293 punten

8. Sanne Cant – 1280 punten

10. Kata Blanka Vas – 1034 punten

Volledige ranglijst