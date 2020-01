Sweeck pakt Belgische titel, Van Aert vijfde zondag 12 januari 2020 om 16:17

Laurens Sweeck heeft in Antwerpen het Belgisch kampioenschap veldrijden gewonnen. De 26-jarige Sweeck ging er in een door zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal gedomineerd kampioenschap in de derde ronde vandoor en soleerde vervolgens naar de Belgische titel.

Bij de start waren uittredend kampioen Toon Aerts en Tim Merlier snel weg. De twee slaagden er echter niet in om weg te blijven en na een hergroepering wisten er zes renners aan te sluiten. Eli Iserbyt nam het initiatief over. Toon Aerts hield hem in het vizier, waarna de twee even een klein gaatje pakten.

Bij de passage van de finishlijn was er weer een kopgroep van zes, met drie man van Pauwels Sauzen-Bingoal. Kort erna wisten ook Wout van Aert en Gianni Vermeersch zich weer bij de koplopers te voegen.

Een trio bestaande uit Sweeck, Merlier en Vanthourenhout maakte zich vervolgens los. Al snel ging Sweeck er alleen vandoor, waarna Vanthourenhout in zijn dienst afstopte. Sweeck reed een voorsprong van meer dan twintig seconden bij elkaar. Na een val van Toon Aerts in de achtergrond wist hij zijn voorsprong verder uit te breiden.

Ook Sweeck ging op een modderige strook even tegen de vlakte, maar zag zijn koppositie niet meer bedreigd worden. Na twee keer zilver (Lille 2016 en Koksijde 2018) kon Sweeck eindelijk de driekleur bij de profs mee naar huis nemen. Sweeck heeft met zijn overwinning nu in elke categorie de Belgische titel veroverd.

Op het moment dat Sweeck met een grote voorsprong aan zijn laatste ronde begon, mengden zijn ploeggenoten zich in de strijd om de overige medailles. De ontsnapte Eli Iserbyt legde beslag op het zilver. Michael Vanthourenhout slaagde er niet in om een clean sweep te realiseren. Het brons ging naar uittredend kampioen Toon Aerts, die net Tim Merlier voorbleef. Kort erna won Wout van Aert de sprint om de vijfde plaats.

BK Veldrijden 2020

Uitslag elite mannen

1. Laurens Sweeck

2. Eli Iserbyt

3. Toon Aerts

4. Tim Merlier

5. Wout van Aert

6. Gianni Vermeersch

7. Michael Vanthourenhout

8. Thijs Aerts

9. Jens Adams

10. Tom Meeusen

Volledige uitslag