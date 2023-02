Sweeck na zesde seizoenszege in Lille: “Bevestiging van een goed seizoen”

Laurens Sweeck heeft in de X2O Trofee van Lille zijn zegeteller van dit seizoen op zes gezet. De kopman van Crelan-Fristads rekende in de Krawatencross af met Lars van der Haar. “Ik denk dat ik in hem de ideale gezel had”, vertelde Sweeck in het flashinterview.

“Lars reed ook nog voor het klassement en ik denk dat we goed samenwerkten”, aldus Sweeck. “Het was niet gemakkelijk, omdat we vanaf het begin in de aanval waren. Dat maakte het een lange cross, maar ik ben blij dat ik het kan afmaken.”

In de slotronde zette Sweeck druk op Van der Haar en maakte hij bij de balken het beslissende verschil. “Lars sprong niet en daar kon ik die ene seconde pakken. Ik wist dat ik daar op kop moest zitten, omdat het moeilijk was om het wiel te houden. Daarna ben ik vol naar de finish gereden”, legt hij uit.

“We hebben niet veel gesproken, maar we verstonden elkaar wel. Zo hebben we om de beurt een ronde op kop gereden”, zei Sweeck. “Ik plaats deze zege naast de andere overwinningen. Het is voor mij de bevestiging van een heel goed seizoen. Maar het is nog niet gedaan.”

Lars van der Haar: “De laatste tijd lijkt het afmaken steeds te mislukken”

Voor Lars van der Haar was het, na de Superprestige in Middelkerke, opnieuw een tweede plaats. Hij moest toezien hoe Sweeck wegreed in de slotronde. “Ik denk dat hij vlak voor de balken de forcing voet, maar de balken zelf waren niet beslissend. Ik koerste te graag en verspeel daarmee de overwinning”, zegt de Nederlandse kampioen.

“Het was enorm leuk koersen, maar misschien heb ik me daarin een beetje laten gaan. Laurens wil ook echt koers maken. In de laatste ronde wist ik waar ik op kop moest zitten, maar ik liet het gebeuren… De laatste tijd lijkt het afmaken steeds te mislukken. Ik was niet minder dan Laurens, maar hij reed net wat vinniger naar het einde toe. Ik heb er geen verklaring voor”, aldus Van der Haar.