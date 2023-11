zaterdag 4 november 2023 om 14:59

Sven Vanthourenhout waarschuwt Pauwels Sauzen-Bingoal: “Renners moeten een deftig wegprogramma rijden”

Sven Vanthourenhout, de bondscoach van de Belgische crossers én wegrenners, is ervan overtuigd dat een stevig wegprogramma steeds belangrijker wordt voor veldrijders. En dus moeten alle huidige toppers daar werk van maken, vindt Vanthourenhout. “Over twee jaar zul je zien dat de jonge generatie crossers die ook op de weg gaat rijden, aan de top van het veldrijden staat”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

“Een moderne crosser kan het zich niet meer veroorloven om niet op de weg te koersen”, vindt Vanthourenhout. “Als je in het veldrijden wilt meedoen op het allerhoogste niveau, moet je keuzes maken. En moet je een meer dan deftig wegprogramma rijden. Dat moeten geen wedstrijden op WorldTour niveau zijn. Maar een beetje crossploeg moet zich in de wintermaanden ook buigen over een zomerprogramma op de weg voor hun renners.”

Vanthourenhout kijkt dan vooral richting Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout als kopmannen. Iserbyt kwam deze zomer aan 24 koersdagen op de weg en drie in het gravelen, voornamelijk op een lager niveau. “Iserbyt is tot nader order de beste crosser die we hebben. Dat merk je aan al zijn data. Hij heeft een motor die is gemaakt om te crossen. Er kan nog wel wat bij. Ik denk dat er andere mogelijkheden op de weg liggen, waardoor hij kan verbeteren. Maar die invulling moet natuurlijk door zijn ploeg gebeuren.”

En daarbij mogen Iserbyt en co geen tijd verliezen, vindt Vanthourenhout. Zeker omdat Thibau Nys, dankzij de samenwerking tussen Baloise Trek Lions en Lidl-Trek, koersdagen op WorldTour-niveau kan maken. De renners van Alpecin-Deceuninck, Cyclocross Reds en Crelan-Corendon kunnen dan weer in het Development Team van Alpecin-Deceuninck een mooi programma rijden. “Thibau Nys komt eraan en met hem een hele lichting jonge renners. Eli Iserbyt is niet van gisteren, hij is zich daarvan bewust.”