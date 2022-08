Sven Vanthourenhout rekent op frisse Tim Merlier: “Heeft naar dit EK kunnen toewerken”

Bondscoach Sven Vanthourenhout van België heeft alle vertrouwen in Tim Merlier voor het EK wielrennen. In München rekent iedereen op een massasprint en de Belgische kampioen is een van de topfavorieten. “Hij was al snel op de hoogte dat hij de kopman zou worden, hij heeft naar dit EK kunnen toewerken”, aldus Vanthourenhout.

“Hij reed geen Tour en is fris”, gaat de bondscoach verder tegen Het Nieuwsblad. “Hij wordt ook prima omringd. Edward Theuns en Bert Van Lerberghe zullen hem lanceren bij een sprint. Edward heeft daar een pak ervaring in en Bert zal extra gemotiveerd zijn om zijn goede jeugdvriend en toekomstig ploegmaat naar de zege te loodsen.”

Dat er in aanloop naar het lokale parcours in München nog wat heuvels zitten, is volgens Vanthourenhout geen probleem. “Daarna zijn er nog een pak vlakke kilometers en als ik de selecties van de landen bekijk, dan merk ik toch dat er vooral zal gemikt worden op een sprint. Ook het goede weer is in het nadeel van de aanvallers”, zegt hij. Toch heeft de bondscoach met dat scenario rekening gehouden. “Als er wordt aangevallen hebben we mannen als Dries De Bondt en Dries Van Gestel die het ook wel kunnen afmaken.”

Dit zijn de Belgen in EK wielrennen

