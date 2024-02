vrijdag 2 februari 2024 om 10:29

Sven Vanthourenhout over WK-parcours Tábor: “Veel vettiger dan velen dachten”

Het parcours van het WK veldrijden in Tábor blijkt dan toch niet zo droog en snel te zijn als vermoed werd de afgelopen week, zo ondervond de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout na een eerste verkenning. “Dit gaat hier echt geen vliegmeeting worden”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad. “Het ligt er veel vettiger bij dan velen dachten.”

Volgens Vanthourenhout is dat geen verrassing. “Er heeft hier de voorbije weken sneeuw gelegen, het heeft hier gevroren, daardoor zit er veel water in de grond. Dat komt nu naar boven”, legt hij uit. “Nog meer omdat er ook de volgende dagen nog af en toe een bui kan vallen, en het hier ’s nachts nog altijd vriest en vrij mistig is. Het gaat hier zeker niet uitdrogen. Integendeel.”

“De favorietenrol van Van der Poel wordt er niet kleiner op”, is de conclusie van Vanthourenhout dan ook. “In die zin had ik hier liever sneeuw en ijs gehad. Dan wordt het veel meer een kwestie van balanceren, zonder dat hij al zijn vermogen kwijt kan. Het zou een PK’s van hem wegnemen. Dat zal nu niet het geval zijn. Mathieu gaat zijn PK’s hier volledig kunnen gebruiken.”

De Belgische favorieten Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Thibau Nys zijn er ook blij mee volgens de bondscoach. “Dit is een ondergrond waarop Eli, Michael en Thibau altijd goed voor de dag komen. Ze gaan zeker niet ontevreden zijn. Ook Thibau niet. Misschien dat het voor hem wat harder had mogen liggen, maar Thibau is evenmin vies van wat vettigheid.”