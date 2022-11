Sven Vanthourenhout over EK: “Lars van der Haar is de te kloppen man”

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout vindt Lars van der Haar aankomende zondag de topfavoriet om Europees kampioen te worden. “En dat zeg ik niet om de druk naar hem door te schuiven”, zegt Vanthourenhout tegen Het Laatste Nieuws.

“Ik zie gewoon wat ik zie: Lars wordt week na week beter. Hij was goed in Tabor, hij was zeer goed in Ruddervoorde en Maasmechelen en hij won op de Koppenberg. Zondag krijgt hij een parcours dat hem zeer goed ligt: hij is de te kloppen man.”

Om Van der Haar te kunnen verslaan, verwacht Vanthourenhout goede Belgische samenwerking. “Dan is de kan op winst het grootst. Daar hoort een gunfactor bij. Wie voelt dat hij zelf niet goed genoeg is, moet zich daar naar gedragen en bereid zijn te rijden voor een landgenoot. Dit weekend wil een hechte ploeg zien. De jongens ga ik er absoluut nog een keer op wijzen dat Lars de tegenstander nummer een is.”

De bondscoach verbaast zich er tot slot over dat Van der Haar zo vaak over het hoofd wordt gezien. Vanthourenhout wijst erop dat de Nederlander in de afgelopen tien jaar acht keer op het podium van een EK of een WK stond. “Waarom vergeten ze hem toch altijd”, vraagt hij zich af.

“Omdat hij geen veelwinnaar is, valt dat niet altijd op. Hij maakt vaak goed gebruik van de situatie die hem geboden wordt. Als ze willen dat een Belg Europees kampioen wordt, zullen ze het slim moeten aanpakken.”