Sven Nys wil meerdere medailles oogsten op het WK in Tábor: “De balken gaan cruciaal zijn”

Video Sven Nys ziet enkele dagen voor het WK in Tábor verschillende mogelijkheden op medailles. In elke categorie waar Baloise Trek Lions vertegenwoordigd is, schuift hij een of meerdere renners naar voren. “Mijn grootste zorg is nu dat iedereen gezond blijft”, vertelde Nys voor de camera van WielerFlits.

Eerst en vooral blikt de ploegleider nog eens terug op de Wereldbeker in Hoogerheide, wat een succesvolle dag was voor de Vlaams-Brabantse ploeg. “Ja, dat denk ik wel. We zijn op een bepaald moment met vier van de zeven koplopers mee. We kleuren ook de finale. Uiteindelijk wint Mathieu van der Poel, en terecht. Maar ik vind dat iedereen klaar is voor volgende week en het is mooi om weer met twee mannen op het podium te staan.”

“Thibau had ook een heel goede dag. Ik denk dat hij bij de tweede demarrage van Van der Poel net iets langer had meegekund, maar hij zat niet in de juiste positie. Daardoor moest hij nog een extra inspanning leveren, dat was iets te veel. Daarna mist hij ook het podium op een misschien iets te makkelijke manier. Maar voor ons als ploeg was het wel een perfecte dag.”

Vorm van de dag en balken

Nys zal aanstaand weekend zijn renners niet meer in de kleuren van Baloise Trek Lions in actie zien komen, maar in tenues van België en Nederland. Hoe is dat voor hem? “Ik wil gewoon dat die jongens klaar zijn richting het WK. Dat die nu een Belgische of Nederlandse trui dragen, maakt mij niet uit. Het liefst van al heb ik bij de elite mannen een of twee jongens op het podium. Fysiek zijn ze daar klaar voor. Nu is het aan hen om proberen te focussen en de ideale dag op de grond te leggen.”

“Ik hoop dat dat gaat lukken”, vult Nys aan. “De vorm van de dag zal het verschil maken volgens mij. Daarnaast zullen de balken ook cruciaal zijn. Zeker in Tábor, waar de balken aan de voet van die klim liggen. Als je die heel goed springt, heb je echt een voordeel.”

Ook in de jeugd kansen

“Het zijn nog een aantal dagen tot het WK, hopelijk blijft iedereen gezond. Dat is nu mijn grootste zorg, want dat heb je niet helemaal zelf in de hand.” Naast de elite renners heeft Nys ook een aantal renners die in actie zullen komen in de jeugdcategorieën. Fleur Moors, Ward Huybs en Arthur Van Den Boer bijvoorbeeld. “Ik denk dat Fleur wel eens kort bij het podium kan komen. Je moet bij haar een beetje door die prestaties in die andere categorie heen kijken. Die zou daar wel eens kort kunnen bijzitten.”

“Ward Huybs zou ook richting het podium moeten kunnen rijden, top-5 moet zeker haalbaar zijn. Bij de junioren kan Arthur Van Den Boer, als hij fris is, ook een rol spelen. Ik denk niet om te winnen, hij is ook nog maar eerstejaars. In de categorieën waar we vertegenwoordigd zijn hebben we in ieder geval altijd kandidaten voor het podium”, besloot hij.