dinsdag 17 oktober 2023 om 09:05

Sven Nys na knalstart zoon Thibau: “Wil vooral niet dat men nu gaat vergelijken met Van Aert of Van der Poel”

Thibau Nys boekte dit weekend zijn eerste Wereldbeker-zege bij profs. In Waterloo kwam hij solo over de streep, waar zijn vader Sven Nys trots toekeek. “Het is moeilijk onder woorden te brengen wat dat met een papa doet”, zei laatstgenoemde tegen Het Laatste Nieuws.

“De tranen vloeiden langs beide kanten”, vertelt Nys senior over het moment dat vader en zoon elkaar zagen en elkaar in de armen vielen. “Het was een fantastisch moment dat ik nooit meer vergeet. Ik denk dat hij dit zelf ook wel ziet als één van de mooiste zeges uit z’n carrière. Hij is al twee keer wereldkampioen geweest (bij de junioren en beloften, red.), maar dit is bij de profs. Dat is toch nog iets anders.”

De overwinning in Waterloo was niet de eerste overwinning voor Nys dit seizoen. Bij zijn terugkeer in het veld was hij ook al de beste in Beringen. Twee op twee, een knalstart. “Hij gaat ook nog vaak verliezen”, reageert vader Nys op die vaststelling. “Wat ik vooral niet wil zien is dat men nu gaat vergelijken met Wout van Aert of Mathieu van der Poel. Hij komt nog niet tot aan hun knieën en dat is ook niet nodig. Laat hem eerst proberen de mannen die nu aan de start staan het leven zuur te maken. En wat we hebben, hebben we.”