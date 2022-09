Sven Nys: “Joris Nieuwenhuis heeft enorm veel potentieel in het crossen”

Joris Nieuwenhuis vertrekt aan het einde van het seizoen bij Team DSM en kiest voor een nieuw avontuur in het veldrijden. Bij Baloise Trek Lions zal de focus weer volledig op het crossen liggen. Sportief manager Sven Nys is zeer verheugd met de komst van de Nederlander.

“Joris Nieuwenhuis is een renner met enorm veel crosspotentieel. Dat heeft hij in het verleden al bewezen. Het wordt een fijne uitdaging om Joris te begeleiden naar een hoger niveau in het veld”, reageert Nys op de ploegsite van Baloise Trek Lions. Uiteraard is het stiekem ook wel tof om eens een renner de overstap van de weg naar het veld te zien maken. We verwelkomen met Joris met open armen in het veld en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.”

Nieuwenhuis zelf reageerde op zijn transfer in de WielerFlits podcast. Naast het veldrijden wil Nieuwenhuis zich in de zomer – naast het wegprogamma – ook richten op gravelwedstrijden. “Dat zie je vanuit de cross nog niet heel erg veel”, vertelt hij in de WielerFlits Podcast. “Ik denk dat gravelen wel heel goed bij mij past. Eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat wegwielrennen niet voor mij was weggelegd.