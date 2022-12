Sven Nys houdt hart vast: “Elke week een Wereldbeker is dodelijk voor de cross”

Het is geen geheim dat Sven Nys geen voorstander is van de huidige opzet van de Wereldbeker veldrijden. Het regelmatigheidsklassement heeft dit jaar veertien manches, wat volgens het veldriticoon veel te veel is. Naar aanleiding van het magere deelnemersveld in de Wereldbeker Dublin uitte Nys op Twitter nogmaals zijn kritiek.

“Dublin als wereldbeker was top. Mooie locatie en superfijne sfeer”, begon Nys in een tweet van zondag nog positief, maar daarna ging hij tot de aanval over. “Als we nu ook nog zorgen dat er maar acht wereldbekers zijn, dan zullen de federaties en renners ook zeker allemaal komen. Nu blijven andere landen thuis. Elke week een WB is dodelijk voor onze sport.” Bij zijn tweet voegde de teammanager van Baloise Trek Lions een foto met het aantal deelnemers in Dublin: 27 bij de vrouwen, 39 bij de mannen. Dat leverde in totaal een schamele 66 starters op.

Maandag, nadat Nederland bekendmaakte met een kleine selectie naar de Wereldbeker Val di Sole te trekken, stuurde Nys nog een bericht de wereld in. “Staat hier eigenlijk iemand bij stil dat dit helemaal fout loopt? Ik hou mijn hart vast voor het aantal deelnemers volgende week.”

Dublin als wereldbeker was top. Mooie locatie en super fijne sfeer. Als we nu ook nog zorgen dat er maar acht wereldbekers zijn, dan zullen de federaties en renners ook zeker allemaal komen. Nu blijven andere landen thuis. Elke week een WB is dodelijk voor onze sport. pic.twitter.com/P60dIrXw33 — Sven Nys (@sven_nys) December 11, 2022

Staat hier eigenlijk iemand bij stil dat dit helemaal fout loopt? Ik hou mijn hart vast voor het aantal deelnemers volgende week. https://t.co/tTwVymjCea — Sven Nys (@sven_nys) December 12, 2022