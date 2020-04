Sven Nys Academy speelt met gratis video-challenges in op coronacrisis dinsdag 7 april 2020 om 10:36

125 kinderen verheugden zich in de tweede week van de paasvakantie op een vakantiekamp in Baal waarop ze de kneepjes van het veldrijden en mountainbiken onder de knie zouden krijgen. Het coronavirus gooit roet in het eten, dus zorgt Sven Nys voor een creatief alternatief met de online Sven Nys Academy…

Heel wat zelfstandigen tonen hun creativiteit om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. Zo ook de Sven Nys Academy. “Vanaf volgende maandag (13 april, red) geven Sven en Thibau elke dag om 10 uur een video-challenge die de kinderen thuis zelf kunnen inoefenen”, klinkt het bij het management.

“Die is voor iedereen gratis te bekijken. Inclusief enkele ‘tips & tricks’. Zo hopen we de jeugd wat sportief amusement mee te geven tijdens hun vakantie. ” De kids die zich hadden ingeschreven voor het vakantiekamp krijgen in de namiddag nog een tweede video toegestuurd als extra.