Superprestige Diegem rekent naast Van Aert ook op Van der Poel en Pidcock

In de drukke kerstperiode in het veldrijden krijgen we meerdere duels tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, ook in de Superprestige van Diegem. Donderdag deelde Van Aert zijn crossprogramma, en volgens de organisatie van de avondcross zijn ook Van der Poel en Pidcock erbij op 28 december.

“Wij gaan ervan uit dat de Diegem Cross opnieuw zal kunnen doorgaan”, aldus voorzitter Francis Bosschaerts van het organisatiecomité van Diegem in een persbericht. Er wordt hard gewerkt aan het binnenhalen van de nodige toppers. “Naast Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zullen ook Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thomas Pidcock aan de start verschijnen.”

“Ieder jaar doen we ons uiterste best om zowel bij de heren als de dames een uniek deelnemersveld in het veld te krijgen. Bij de dames hebben onder meer huidig wereldkampioene Marianne Vos, maar ook Lucinda Brand en Sanne Cant bevestigd. Beide categorieën beloven dus veel spektakel en vooral een spannende strijd om de eindzege”, zegt Bosschaerts.

Op woensdagavond 28 december wordt de Superprestige Diegem verreden in Vlaams-Brabant.