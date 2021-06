Superieure Pogacar soleert naar ritzege en pakt leiderstrui in Ronde van Slovenië

De tweede etappe in de Ronde van Slovenië, met aankomst in Celje, is gewonnen door Tadej Pogačar. De Sloveen van UAE Emirates reed weg op de beklimming van Svetina en wist vervolgens een solo van ruim twintig kilometer uit zijn benen te persen. Pogačar is na zijn demonstratie ook de nieuwe leider.

De Ronde van Slovenië ging vandaag, een dag na de sprintzege van Phil Bauhaus, verder met een heuvelachtige etappe. Met twee beklimmingen van tweede categorie en een finish op een vervelende kuitenbijter van een tweetal kilometer beloofde het een spectaculaire ontknoping te worden in verkeersknooppunt Celje, de op twee na grootste stad van Slovenië. Nog voor het middaguur werden de renners in startplaats Žalec verwacht voor de start van rit twee.

Negen renners kiezen voor de aanval

Onder droge omstandigheden werd de wedstrijd op gang gebracht en was het wachten op de vroege ontsnapping. Die kwam er na goed vijftien kilometer koers en werd gevormd door Alexander Konychev (Team BikeExchange), Sergio Arraiz (Equipo Kern Pharma), Viacheslav Kuznetsov (Gazprom-RusVelo), Josu Etxeberria (Caja Rural-Seguros RGA), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Robert Scott (Canyon dhb SunGod), Kasper Andersen (ColoQuick), Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski) en Daniel Bigham van Ribble Weldtite Pro Cycling.

In het peloton zagen we de mannen van UAE Emirates de boel controleren in dienst van topfavoriet Tadej Pogačar, waardoor de voorsprong van de negen vluchters nooit groter werd dan twee minuten. Met nog goed 25 kilometer te gaan, vlak voor het opdraaien van de beklimming van Svetina (5,2 km aan 7,7%), was er alweer sprake van een hergroepering. Plots zagen we de mannen van Bahrain Victorious en Uno-X op kop beuken, met als doel om de kopmannen zo goed mogelijk af te zetten aan de voet van Svetina.

Koers ontploft op de flanken van Svetina

Op de klim zelf nam UAE Emirates het commando weer over en Vegard Stake Laengen reed zo hard op kop dat alleen zijn ploegmaat Pogačar en Jan Tratnik konden volgen, al wisten Rafal Majka en Diego Ulissi op kousenvoeten weer aan te sluiten. Dat was echter niet lang voor lang, want met nog goed 22 kilometer te gaan trok Pogačar vol door en de regerende Tourwinnaar reed niet geheel verrassend iedereen uit het wiel. De topfavoriet voor de eindzege was alleen, maar moest nog wel een flinke solo uit zijn benen persen.

De Italiaan Matteo Sobrero, die vooral uitblinkt als tijdrijder, was de dichtste belager van de ontketende Pogačar. De renner van Astana-Premier Tech had een goed ritme te pakken, maar was ook niet in staat om de Sloveen in het vizier te houden en kreeg na verloop van tijd weer het gezelschap van Ulissi en Majka. De Italiaan en Sloveen bleven vervolgens, als modelploegmaats, in het wiel van Sobrero zitten. Dit speelde uiteraard in de kaart van Pogačar, die alsmaar verder wist uit te lopen op de eerste achtervolgers.

Pogačar soleert naar ritwinst en leiderstrui

Pogačar begon met een kleine minuut voorsprong aan de afdaling van Svetina en wist de bij momenten zeer verraderlijke afzink tot een goed einde te brengen. De tweede groep achter Pogačar werd intussen alsmaar groter, aangezien steeds meer renners wisten terug te keren vanuit de achtergrond. Zo wist Matej Mohorič optimaal te profiteren van zijn daalkunsten en de kopman van Bahrain Victorious probeerde samen met Sobrero nog de oversteek te maken naar eenzame leider Pogačar.

Tegen Pogačar was vandaag echter geen kruid gewassen en dus had de thuisfavoriet in regenachtige omstandigheden alle tijd om zijn eerste ritzege in de Ronde van Slovenië te vieren. Aan de streep bleek het verschil met de nummer twee, Mohoric, bijna anderhalve minuut. Ulissi werd derde, voor Sobrero en de Est Tanel Kangert. In het algemeen klassement heeft Pogačar nu een zeer mooie voorsprong op zijn naaste belagers.