Superieure Lorena Wiebes snelt naar tweede ritzege in Tour de France Femmes

Lorena Wiebes heeft haar tweede ritzege in de Tour de France Femmes te pakken. De Nederlandse van Team DSM bleek in de vijfde etappe veruit de snelste in de eindsprint. Wereldkampioene Elisa Balsamo strandde op meerdere fietslengtes op een tweede plaats, Marianne Vos werd derde. Vos behoudt wel gewoon de gele trui.

De vijfde etappe van de eerste Tour de France Fammes, van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des-Vosges, was de langste van de acht en leek gemaakt voor de sprintsters. Aan het einde van de rit stonden er maar liefst 175 kilometers op de teller. Dat is de langste koersafstand ooit in een UCI-koers voor vrouwen, vijftien kilometer meer zelfs dan de huidige limiet. Onderweg waren er nog twee mogelijkheden om punten te vergaren voor de bergtrui, maar verschillen werden er niet verwacht op deze hellingen. Wel interessant: met nog twintig kilometer te gaan waren er nog bonificatieseconden te verdienen op de top van de Col du Haut du Bois (1,5 km à 4,9%).

Vier rensters vormen de vroege vlucht

Met truidragers Marianne Vos (geel), Lorena Wiebes (gelegenheidsdrager van het groen), Femke Gerritse (bolletjestrui) en Julie De Wilde (witte jongerentrui) op de eerste rij, begon het peloton rond het middaguur aan een lange dag in het zadel. Vier rensters hadden geen schrik van de afstand, sloegen de handen ineen en bleken de aanstichters van een vroege vlucht. Het peloton liet begaan en zo konden de Française Victoire Berteau (Cofidis), Antri Christoforou van Cyprus (Human Powered Health), de Amerikaanse Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB) en Anya Louw (AG Insurance-NXTG) meer dan drie minuten wegrijden.

In het peloton was de controle in handen van Team DSM, dat met Lorena Wiebes de topfavoriet in de gelederen had. De Nederlandse formatie was erop gebrand om de vier koploopsters binnen schootsafstand te houden, waardoor de voorsprong nooit boven de drie minuten uitkwam. Ondertussen kwam Berteau als eerste boven op de Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (1,4 km aan 5,5%) en de Côte de Gripport (1,3 km aan 5,3%), maar Gerritse hoefde niet te vrezen voor bergtrui. Daarvoor lagen er te weinig bergpunten op de route. Louw kwam dan weer als eerste door aan de tussensprint. In het peloton werd hier gesprint voor de punten: Wiebes liet Vos en Lotte Kopecky achter zich.

Grote valpartij in het peloton, Norsgaard moet opgeven

Met nog vijftig kilometer te gaan was de voorsprong van de kopgroep al teruggelopen tot onder de twee minuten. De koers kabbelde voort en er leek geen vuiltje aan de lucht, maar met nog ruim veertig kilometer te gaan werd het peloton plots opgeschrikt door een massale valpartij. Een renster ging in de voorste regionen van het peloton tegen de grond en nam ruim dertig à veertig rensters mee in haar val. Al snel bleek dat Emma Norsgaard een van de grootste slachtoffers was: de Deense van Movistar greep naar haar linkerschouder en werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Naast Emma Norsgaard waren onder meer Lotte Kopecky, een flink gehavende Chantal van den Broek-Blaak, Kristen Faulkner, Anna Henderson, Marta Bastianelli en Thalita de Jong betrokken bij de valpartij, maar zij konden hun weg – in tegenstelling tot Norsgaard – wel vervolgen. In het peloton viel het na de valpartij overigens niet echt stil, maar toch wisten de gevallen rensters langzaam weer terug te keren. De koplopers bleven intussen onverstoorbaar doorfietsen en hadden met nog dertig kilometer te gaan nog altijd een voorsprong van ruim een minuut. Dit leek echter niet genoeg om een sprint te ontlopen.

Berteau en Christoforou houden het lang vol

Berteau en Christoforou bleken echter bijzonder taai. Zij bleken in de kopgroep over de sterkste benen te beschikken en reden op de Côte du Haut du Bois, een klimmetje waar bonificatieseconden te verdienen waren, weg van hun medevluchters Louw en Newsom. Berteau pakte op de top de volle buit aan bonificatieseconden en begon samen met Christoforou aan de laatste tien kilometer. Het verschil met het peloton was inmiddels aardig geslonken, maar de twee koploopsters hadden nog altijd een voorgift van goed 35 seconden. De sprintersteams hadden er kortom werk aan in de laatste kilometers.

In het peloton meldden alle topploegen zich aan kop met een treintje op de smalle wegen richting Saint-Dié-des-Vosges, maar het verschil met de twee vroege vluchters werd maar niet kleiner. Sterker, Berteau en Christoforou hielden verbazingwekkend goed stand en onder de vod van de laatste vijf kilometer was de voorsprong nog altijd twintig seconden. Was dit genoeg om uit de greep te blijven van de sprintersploegen? Het bleek niet toereikend, want in de laatste kilometers ging het tempo nogmaals de hoogte in en smolt de voorsprong van de Francaise en Cypriotische als sneeuw voor de zon.

Wiebes opnieuw veruit de snelste in de sprint

Op goed drie kilometer van de streep werden de twee dappere rensters ingerekend en konden we ons gaan opmaken voor de sprint. Ellen van Dijk zette zich met nog twee kilometer te gaan op kop in dienst van haar ploeggenote en wereldkampioene Elisa Balsamo. Van Dijk wist het peloton na een verraderlijke haakse bocht op een lint te trekken. Na Van Dijk was het aan Elisa Longo Borghini om de sprint nog verder op gang te trekken, maar de Italiaanse reed in de laatste honderden meters volledig verkeerd, waardoor de sprint flink werd ontregeld. Van een goede lead-out was geen sprake meer.

In de chaos stond er echter alsnog geen maat op Wiebes, die op het juiste moment aanging en de tegenstand vlot uit het wiel wist te sprinten. Balsamo en Vos, de nummers twee en drie, stonden niet op de foto. Het is voor Wiebes alweer haar tweede zege in deze Tour de France Femmes, nadat ze zondag ook al de snelste was in de rit met aankomst op de Champs-Élyseés.