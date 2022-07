Opgave Emma Norsgaard na massale valpartij in Tour de France Femmes

Voor Emma Norsgaard is er vroegtijdig een einde gekomen aan de Tour de France Femmes. De Deense van Movistar was in de vijfde etappe, met nog ruim veertig kilometer te gaan, betrokken bij een massale valpartij.

Er leek in de langste etappe van de Tour de France Femmes weinig aan de hand, maar met nog goed 44 kilometer te gaan werd het peloton plots opgeschrikt door een massale valpartij. Een renster ging in de voorste regionen van het peloton tegen de grond en nam ruim dertig à veertig rensters mee in haar val. Al snel bleek dat Emma Norsgaard een van de grootste slachtoffers was.

De rappe Deense van Movistar bleef op de grond zitten, kreeg snel medische assistentie, maar schudde al snel nee. De 23-jarige Norsgaard, die zondag nog vijfde werd in de sprint op de Champs-Élysées, greep naar haar linkerschouder en moest uiteindelijk met een ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit is een bittere pil voor Norsgaard maar ook voor Movistar, de ploeg van Annemiek van Vleuten.

Naast Emma Norsgaard waren onder meer Lotte Kopecky, een flink gehavende Chantal van den Broek-Blaak, Kristen Faulkner, Anna Henderson, Marta Bastianelli en Thalita de Jong betrokken bij de valpartij, maar zij konden hun weg – in tegenstelling tot Norsgaard – wel vervolgen.

🚴​🇫🇷​ | Oeioeioei… wat een nare, massale valpartij in het peloton! Een groot deel van de rensters buitelt over elkaar. Een opeenstapeling… Hopelijk weinig schade! 💥💥 #TDFF 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/MhO1cCOQbF — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 28, 2022