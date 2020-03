Sunweb mikt in Parijs-Nice met Tiesj Benoot op klassement zaterdag 7 maart 2020 om 10:48

Team Sunweb heeft haar oorspronkelijke selectie voor Parijs-Nice op meerdere plekken aangepast, nadat bekend werd dat de ploeg niet naar de Italiaanse voorjaarswedstrijden zou afreizen. Onder anderen Sam Oomen is uit het team gehaald.

Van de oorspronkelijke selectie zijn Marc Hirschi, Sam Oomen en Casper Pedersen van het startvel gehaald. Cees Bol, Nico Denz, Nils Eekhoff en Chris Hamilton gaan wel van start, evenals Tiesj Benoot en Michael Matthews. Zij zouden aanvankelijk hun opwachting maken in Strade Bianche. Nikias Arndt en Søren Kragh Andersen maken de acht renners tellende ploeg van Team Sunweb compleet.

“Na de beslissing om niet deel te nemen aan de Italiaanse wedstrijden, hebben we onze opstelling gewijzigd. Het is een goede wedstrijd in aanloop naar de klassiekers en op deze manier kunnen onze klassieke renners wedstrijdritme opdoen”, laat ploegleider Rudi Kemna weten. “Ons doel om te sprinten met Cees blijft intact en we hebben een sterk team om dat doel te ondersteunen.”

Dat Matthews het speerpunt is in de moeilijke sprints, zegt Kemna. “We willen tevens proberen Tiesj in een goede positie te brengen in het klassement en daar een goed resultaat behalen. De plannen voor de andere renners van de ploeg zijn momenteel in behandeling.” Parijs-Nice begint morgen in Plaisir en eindigt acht dagen later in de Zuid-Franse kustplaats Nice.

Selectie Team Sunweb voor Parijs-Nice 2020

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Cees Bol

Nico Denz

Nils Eekhoff

Chris Hamilton

Søren Kragh Andersen

Michael Matthews

Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2020