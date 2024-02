zondag 4 februari 2024 om 16:13

Stybar bij afscheid in Tábor gehuldigd samen met wereldkampioen Van der Poel: “Heel emotionele week”

Mathieu van der Poel kroonde zich zondag tot wereldkampioen veldrijden, Zdeněk Štybar eindigde ruim zeven minuten later als 31ste. Een groot verschil, maar toch stonden beiden na afloop samen op het podium in Tábor. Drievoudig wereldkampioen Štybar reed in eigen land namelijk zijn laatste cross (en koers). Reden om hem nog even in het zonnetje te zetten.

“Het was een heel emotionele week”, zei Stybar na het podiummoment tegen Sporza. “Ik reed nog lek in de laatste ronde, maar misschien moet ik dankbaar voor zijn. Ik moest wel traag rijden en kon er zo nog wat meer van genieten. Het was heel speciaal en heel emotioneel. Nu valt het wel weer mee, maar de laatste ronde had ik het wel moeilijk. (…) Ik kon me geen mooier afscheid wensen dan vandaag. Misschien had ik nog een jaar kunnen koersen, maar ik had me geen beter afscheid kunnen wensen dan vandaag.”

In het flashinterview na afloop had Van der Poel ook nog wat mooie woorden voor Stybar. “Het is een supergoede gast. Ik heb veel met hem getraind, dus ik hoop dat hij wat blijft fietsen, zodat we samen nog wat ritjes kunnen doen”, aldus de kersverse wereldkampioen.