Stuyven tiende na stressvolle dagen: “Alle frustratie is uit de benen”

Jasper Stuyven zette met een aanvallende koers en zijn tiende plaats in Dwars door Vlaanderen een streep achter enkele stressvolle dagen. Zondag moest hij Gent-Wevelgem aan zich voorbij laten gaan na een positief coronageval in zijn ploeg Trek-Segafredo.

“De afgelopen dagen waren behoorlijk stressvol, dus het was fijn om weer te kunnen koersen”, zei Stuyven naderhand. “We probeerden het beste eruit te halen en iedereen heeft 100% gegeven om mij in de beste positie af te zetten zodra de koers zou ontploffen. Ik zat steeds in de juiste positie, reed aanvallend en ik denk dat dat de juiste manier is om een wedstrijd aan te pakken. Ik voelde me goed.

De winnaar van Milaan-San Remo maakte deel uit van de groep, die lange tijd achter koploper Dylan van Baarle aanreed. “Het was jammer dat de groep niet volle bak doorreed, waardoor we nooit dichterbij Van Baarle kwamen. Met nog een kilometer te gaan kwam het peloton terug en werd de kans op het podium erg klein. Het resultaat is misschien niet super, maar het was mooi om na de afgelopen dagen mede de koers te maken en vooraan te kunnen rijden.”

Zondag is de Ronde van Vlaanderen zijn volgende doel. “Ik voel me goed, dus dat is fijn. Alle stress en frustratie is uit de benen. Nu doe ik even rustig aan en ga ik herstellen voor zondag.”