Stuyven loodst Pedersen naar zege in Kuurne: “Dat is mooi rechtgezet”

In de Omloop Het Nieuwsblad stelde Trek-Segafredo flink teleur, maar in Kuurne-Brussel-Kuurne was het feest bij de Amerikaanse ploeg. Mads Pedersen won de sprint van een elitegroep in Kuurne na goed voorbereidend werk van Jasper Stuyven. “Dat is mooi rechtgezet, bij deze”, zegt Stuyven na afloop.

Stuyven was de aanstichter van de achtervolgende groep die op de Oude Kwaremont ontstond. Daarna hield hij zich redelijk afzijdig. “Ik wilde niet volledig geven. Het was niet aan mij om het initiatief te nemen. Ik had ook niet de beste benen en een paar jongens waren echt wel beter”, vertelt de oud-winnaar van KBK na afloop.

De achtervolging op de kopgroep met Mathieu van der Poel verliep moeizaam. “Iedereen dacht constant dat die mannen gingen wegblijven”, lacht Stuyven, die de Nederlandse kampioen al vroeg de finale zag openbreken. “Hij ging heel hard. Of ik had meegekund als ik in zijn wiel had gezeten? Misschien, maar hij ging erg rap.”

Kritiek

Na de kritiek van de Omloop heeft Trek-Segafredo nu geantwoord met de pedalen. “Winnen is winnen”, geeft de Belgische kopman aan. Pas in de ultieme finale sloot een groep met Mads Pedersen aan bij de groep-Stuyven. “Ik wist dat Mads in die groep zat. Hij zei dat hij nog een goede sprint kon rijden, terwijl bij mij het beste er al af was. Ik denk dat ik hem uiteindelijk perfect afzet.”

Stuyven nam de kritiek ter harte na zaterdag, maar wilde snel schakelen. “We wilden starten met een frisse mindset en er voor gaan. Dat is blijkbaar gelukt” lacht hij. “Iedereen was super teleurgesteld en daar gaat een tijd over. Je pakt dan in de avond iedereen mee. Ik kreeg die taak wel op mij, en vond het belangrijk voor mezelf om die positieve mindset te houden.”