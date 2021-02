Trek-Segafredo stelt teleur in Omloop Het Nieuwsblad: “Duidelijk dat we niet over de benen beschikten”

Trek-Segafredo werd vooraf met Edward Theuns, Jasper Stuyven en Mads Pedersen goede kansen toegedicht op de zege in de Omloop Het Nieuwsblad, maar kwam met beste renner Alex Kirsch niet verder dan een 63ste plaats. “Het is duidelijk dat we niet over de benen beschikten”, aldus Jasper Stuyven.

“We wilden ons op de achtergrond houden, maar we zijn daar blijven steken”, legt Stuyven uit bij Sporza. “Het was zeker niet de dag waarop we gehoopt hadden. Op de Molenberg zat ik nog redelijk goed, maar verloor ik het momentum. Ik was niet mee. We moeten eens overleggen over wat er is misgegaan, maar we proberen ons niet teveel zorgen te maken.”

Voor Stuyven was het pas zijn eerste wedstrijd van het seizoen. “Maar dat mag geen excuus zijn. We moeten het elders zoeken.”