Stuyven en Pedersen willen ‘De Grote Drie’ te slim af zijn: “Er is altijd een kans”

Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert – dat zijn de grote favorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Maar daarachter is nog een grote groep outsiders, waartoe ook Jasper Stuyven en Mads Pedersen behoren. Op de ploegsite van Trek-Segafredo blikt het duo vooruit op de Hoogmis.

Pedersen denkt dat Trek-Segafredo als ploeg wat tegenover de ‘supersterren’ Pogacar, Van der Poel en Van Aert kan stellen. “We hebben in de andere klassiekers gezien dat we hen niet kunnen volgen, als ze bergop aangaan. Het zou voor ons dus stom zijn als we denken dat we hen kunnen volgen als ze aanvallen. Negen van de tien keer is het onmogelijk om – puur op de kracht – bij hen te blijven op de hellingen. Dus zeker, we moeten slimmer rijden en eerder vooruit zitten. Met de kracht van het team is dat denk ik mogelijk.”

Geeft het ook niet meer ruimte, als iedereen op De Grote Drie let? “Ja, maar je moet er rekening mee houden dat er meer renners zijn die denken zoals ons. Ik denk dat we een beetje vrijheid krijgen van die drie jongens, maar je hebt nog altijd twintig à dertig renners die mee kunnen strijden voor een top-tienklassering. En zij denken allemaal hetzelfde als wij.”

Volgens Pedersen is de Koppenberg een cruciaal punt in de koers, zeker nu deze een beetje nat lijkt te liggen. “De Koppenberg zit tussen de bomen, waardoor het altijd behoorlijk glibberig is, zelfs als het twee weken droog is geweest. Het is heel belangrijk om in goede positie aan de Koppenberg te beginnen, bij de eerste drie tot vijf renners, niet verder.”

Stuyven: “Eén op één zal het heel lastig worden”

Ook Stuyven benadrukt het belang van het team om te kunnen wedijveren met Pogacar, Van der Poel en Van Aert. “Als we op de juiste manier koersen, de jongens op de juiste manier gebruiken, alles op zijn plek valt, en Mads en ik de dag hebben die we willen hebben, dan is er altijd een kans dat we de koers kunnen winnen en hen kunnen verslaan. Maar één op één tegen de grote favorieten zal het heel lastig worden.”

“Het is een heel lange wedstrijd, dus er kunnen zich veel situaties voordoen en er is veel stress in het peloton. Dus zij kunnen niet overal van voren zitten, op elk moment. Snap je? Ik denk dat wij heel goed zijn in positioneren. Dus we moeten onze kracht uitbuiten en hen op een slimme manier proberen te verslaan.”

Stuyven ziet het als een voordeel dat alle ogen op De Grote Drie gericht zijn. “Ik bedoel, die drie en hun teams zullen naar elkaar kijken. Ik denk dat daar een kans ligt om onopgemerkt weg te glippen. Maar aan de andere kant hebben we gezien hoe vroeg hun teams en die jongens zelf de koers openen. Dus als je wilt anticiperen, moet je al bijna in de vroege vlucht gaan. Het is dus ook opletten hoe zij gaan koersen en proberen te anticiperen waar zij de koers willen openbreken.”

