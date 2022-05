Strijdvaardige Mikel Landa mikt op tweede plaats: “De Giro is nog niet voorbij”

Mikel Landa moest op de Passo Fedeia afhaken toen Jai Hindley doortrok, maar wist uiteindelijk nog op en over Richard Carapaz te gaan. Daardoor staat de Spanjaard nu op slechts 26 seconden van de Ecuadoriaan. “Morgen is de individuele tijdrit, en tot de laatste kilometer, is het nog niet voorbij”, zegt een strijdvaardige Landa op de site van Bahrain Victorious.

“Vandaag (gisteren, red.) was de laatste bergetappe. Ik had niet de beste benen”, geeft Landa toe. “Maar ik denk dat we goed gewerkt hebben. We hadden Domen (Novak, red.) in de ontsnapping, en toen probeerden we hard te rijden in het peloton. We leden allemaal wat door de wind in de rug.”

“Op de laatste klim deed ik mijn best”, zegt Landa, die uiteindelijk 49 seconden verloor op Hindley. Ten opzichte van Carapaz won hij er 39, al zag het daar aanvankelijk niet naar uit. “Ik loste een beetje in het begin, waarna ik mijn eigen tempo pakte en wat tijd pakte op Carapaz. Dat is goed, maar misschien is het niet genoeg om nog op te schuiven naar de tweede plaats. Maar morgen is de individuele tijdrit, en tot de laatste kilometer, is het nog niet voorbij.”

In het het verleden reden Landa en Carapaz acht tijdritten tegen elkaar. Zes keer trok de Ecuadoriaan aan het langste eind. Mocht Landa nog stijgen naar plek twee, dan zou dat zijn beste prestatie in een grote ronde ooit zijn. Zijn hoogste eindklassering tot nog toe was een derde plaats in de Giro van 2015. In de Ronde van Italië van 2019 eindigde hij als vierde; in de Tour de France bezette hij die plaats ook tweemaal (2017 en 2020).