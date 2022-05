Moet Richard Carapaz nog vrezen voor tweede plaats?

1’25” is de voorsprong van Jai Hindley op Richard Carapaz in het klassement van de Giro d’Italia. Een aartsmoeilijke klus voor de Ecuadoriaan om de Australiër alsnog het roze afhandig te maken. Meer zelfs: Carapaz moet op zijn beurt uitkijken naar Mikel Landa, die maar 26 seconden achterstand telt.

In een eerder bericht focusten we op de onderlinge confrontaties tussen Richard Carapaz en Jai Hindley, die acht keer tegen elkaar uit in dezelfde wedstrijd in een individuele tijdrit. Ook Landa en Carapaz reden acht keer dezelfde tijdrit. Zes keer trok de Ecuadoriaan aan het langste eind.

In zes van de acht tijdritten trok Carapaz aan het langste eind. Als hij na zijn slechte dag op de Passo Fedaia goed herstelt en in de afsluitende tijdrit vol kan gaan, zou hij in staat moeten zijn om zijn tweede plek te consolideren. Maar slabakken is geen optie. Zie de openingstijdrit in Hongarije, waar Landa over iets minder dan tien kilometer amper een handvol seconden prijsgaf.

Een overzicht van de 8 confrontaties:

7 mei 2022 – 2de rit Ronde van Italië – 9,2 kilometer

Richard Carapaz 19de in 12’18”

Mikel Landa 30ste op 12’23”

Verschil: 5″ in voordeel Carapaz

7 maart 2022 – 1ste rit Tirreno-Adriatico – 13,9 kilometer

Richard Carapaz 20ste in 16’04”

Mikel Landa 85ste in 16’40”

Verschil: 36″ in voordeel Carapaz



14 augustus 2021 – 1ste rit Ronde van Spanje – 7,1 kilometer

Richard Carapaz 35ste in 8’57”

Mikel Landa 88ste in 9’11”

Verschil: 14″ in voordeel Carapaz

5 april 2021 – 1ste rit Ronde van Baskenland – 13,9 kilometer

Richard Carapaz 21ste in 18’02”

Mikel Landa 26ste op 18’06”

Verschil: 4″ in voordeel Carapaz

19 september 2020 – 20ste rit Ronde van Frankrijk – 36,2 kilometer

Richard Carapaz 81ste in 1’03’48”

Mikel Landa 14de in 59’22”

Verschil: 4’26″” in voordeel Landa



2 juni 2019 – 21ste rit Ronde van Italië – 17 kilometer

Richard Carapaz 36ste in 23’19”

Mikel Landa 21ste in 23’04”

Verschil: 15″ in voordeel Landa



19 mei 2019 – 9de rit Ronde van Italië – 34,8 kilometer

Richard Carapaz 11de in 53’47”

Mikel Landa 29ste in 54’55”

Verschil: 1’08” in voordeel Carapaz



11 mei 2019 – 1se rit Ronde van Italië – 8 kilometer

Richard Carapaz 14de in 13’41”

Mikel Landa 36ste in 14’01”

Verschil: 20″ in voordeel Carapaz